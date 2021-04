Polícia abre fogo e mata manifestante em protesto contra restrições por covid em Bangladesh

Um manifestante morreu e pelo menos sete pessoas ficaram feridas em uma zona rural de Bangladesh quando a polícia abriu fogo contra um protesto violento contra as restrições provocadas pela covid-19, informaram fontes policiais e médicas.



Os distúrbios aconteceram na cidade de Saltha, na região central de Faridpur, onde, segundo boatos, um homem foi ferido em um controle policial para obrigar o respeito das medidas de combate à epidemia.



Milhares de moradores revoltados saíram às ruas e alguns atiraram tijolos contra uma delegacia, atacaram prédios públicos e incendiaram a casa de um policial.



"A polícia abriu fogo para se defender no momento do ataque à delegacia", afirmou o porta-voz da força de segurança.



Um estudante de 20 anos morreu e sete pessoas ficaram feridas, incluindo três policiais, informou o vice-comandante da polícia do distrito de Faridpur, Suminur Rahman.