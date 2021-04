Chancelaria cubana convoca encarregado de negócios dos EUA por informe de DH

O Ministério cubana das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, Timothy Zúñiga-Brown, na segunda-feira (6), para rejeitar o relatório anual do Departamento de Estado sobre direitos humanos e criticar Washington por cometer abusos dentro e fora de seu país.



O diretor-geral para Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, comunicou a Zúñiga-Brown "a rejeição das alegações enganosas e politizadas sobre Cuba no relatório do Departamento de Estado de 2020" sobre direitos humanos, informou a Chancelaria cubana em uma nota à imprensa.



No relatório publicado na semana passada, o Departamento de Estado lamentou as contínuas "restrições" à liberdade de expressão em Cuba e afirmou que, neste estado "autoritário", foram denunciadas execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e casos de tortura.



Na comunicação com Zuñiga-Brown, Cossío afirmou que os Estados Unidos cometem "violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos" em seu território.



Segundo ele, esses abusos estão relacionados "ao racismo, xenofobia, brutalidade policial, tortura de prisioneiros, detenções prolongadas", assim como ao uso de prisões secretas e execuções extrajudiciais em várias partes do mundo, disse a agência em nota de imprensa.



A Chancelaria convocou o encarregado de negócios da representação diplomática, que está sem embaixador, depois de o presidente Miguel Díaz-Canel ter chamado, dias antes, a acusação do Departamento de Estado de "indigna, imoral e mentirosa".