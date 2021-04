COVID: EUA pagarão até UR$ 500 mil para inventor da melhor máscara

Um concurso foi lançado pelo governo dos Estados Unidos a fim de premiar inventores de novas máscaras faciais de proteção contra o novo coronavírus. Os escolhidos receberão US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,8 milhões. Os critérios para a escolha doavaliarão a eficiência na proteção, facilidade para respirar e melhor ajuste ao rosto.

A competição, chamada de "Desafio de Inovação de Máscara - Construindo a Máscara do Amanhã", foi criada em parceria com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, para solucionarcomuns apontadas por quem utiliza máscaras diariamente.