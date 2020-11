EUA: Trump diz que 'estão encontrando votos para Biden', que espera apuração completa

Nesta quarta-feira (4), Donald Trump fez um discurso no qual afirmou que venceu as eleições americanas , utilizando, também, as redes sociais para acusar o Partido Democrata, que tem Joe Biden como candidato, de “roubo” . Trump, no início desta tarde, disse que “estão encontrando votos para Biden” para desaparecer com uma suposta vantagem.