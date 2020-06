Coronavírus: EUA terão mais de 200 mil mortes até outubro, diz estudo

Pesquisa: uso massivo de máscaras reduz 'drasticamente' transmissão do coronavírus

Pesquisa: uso massivo de máscaras reduz 'drasticamente' transmissão do coronavírus

Balanço da pandemia do coronavírus nesta terça-feira às 16H00

Balanço da pandemia do coronavírus nesta terça-feira às 16H00