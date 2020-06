EUA acorda com México e Canadá em estender por 30 dias as restrições de tráfego em suas fronteiras

O governo dos Estados Unidos acordou com o México e o Canadá estender por 30 dias as restrições ao tráfego terrestre não essencial em suas fronteiras após revisar o desenvolvimento da propagação da COVID-19 em ambos os países.

O Ministério das Relações Exteriores do México e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciaram quase simultaneamente que suas fronteiras com os Estados Unidos permanecerão fechadas para travessias não essenciais até 21 de julho.

Os três países são parceiros do Nafta, um acordo comercial em vigor desde 1994 e que será substituído a partir de 1o de julho pelo novo tratado T-MEC.

O ministério mexicano afirmou que as restrições de travessia pela fronteira com os EUA, de 3.145 km de extensão, permanecerão "nos mesmos termos em que foram desenvolvidas desde sua implementação em 21 de março".

"Ambos os países continuarão buscando coordenar as medidas de saúde na região fronteiriça. As medidas estarão vigentes até 21 de julho", detalhou em sua conta do Twitter.

O intercâmbio comercial entre México e Estados Unidos totalizou US$ 576,77 bilhões em 2019, cerca de US$ 1,58 bilhão por dia, segundo dados do governo mexicano.

Trudeau, por sua vez, confirmou que os EUA e o Canadá acordaram "mais uma vez" em manter a restrição sobre os 8.900 km da fronteira binacional, a maior do mundo.

"Esta é uma decisão importante que manterá as pessoas seguras em nossos dois países", disse Trudeau durante seu relatório diário.

Antes da pandemia, a travessia média de mercadorias e pessoas pela fronteira entre Canadá e Estados Unidos chegava a US$ 1,7 bilhão por dia e a cerca de 400.000 pessoas, respectivamente.

O fechamento parcial provocou uma queda de mais de 95% no trânsito de pessoas, segundo dados oficiais canadenses, embora a troca comercial permaneça inalterada.