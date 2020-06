Papa liga para arcebispo de Aparecida e diz rezar pelo Brasil

Papa está preocupado com a pandemia no Brasil

O papa Francisco telefonou para o arcebispo de Aparecida, Orlando Brandes, para mostrar solidariedade ao Brasil em função da pandemia do novo coronavírus.

A ligação foi revelada pelo próprio Brandes em entrevista ao portal Vatican News, site de notícias do. "Diga ao povo brasileiro que não apenas rezo por todos vocês, mas também os acompanho com o coração", disse o Papa, segundo o relato do arcebispo.

Francisco também recomendou aos brasileiros "coragem e fé" e citou a devoção a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem está nos Jardins Vaticanos desde setembro de 2016. "Recomendo que todos fiquem entre os braços da Mãe de Aparecida", afirmou. Jorge Bergoglio visitou a cidade em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro.

Essa não é a primeira vez que o Papa telefona para um expoente da Igreja Católica no Brasil para falar sobre a pandemia. Em 25 de abril, o Pontífice ligou para o arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner, e em 9 de maio, para o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer.





"Com esses telefonemas, o nosso Papa fez seu coração bater muito próximo do nosso", disse Brandes ao Vatican News. O Brasil é o segundocom mais casos do novo coronavírus em termos absolutos, com 772.416, de acordo com o, e o terceiro em mortes, com 39.680. (ANSA)