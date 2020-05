Novo coronavírus matou mais de 280 mil pessoas no mundo

(foto: PIERO CRUCIATTI/AFP)

desde que surgiu. em dezembro, de acordo com um balanço com base em fontes oficiais. Desde o início da epidemia, mais de 4.070.660 casos de contágio foram registrados em 195 países ou territórios. O número, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas de cada país para diagnosticar a doença, já que alguns contabilizam apenas quem precisa de hospitalização.

As autoridades acreditam que até agora pelo menos 1.354.100 pessoas foram curadas da doença. O número de óbitos nos Estados Unidos, que registraram o primeiro falecimento ligado ao vírus no início de fevereiro, é de 79.058, com 1.321.223 infectados e 212.534 pessoas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 31.855 mortes e 219.183 registros de infectados, Itália com 30.560 vítimas fatais (219.070 casos), Espanha com 26.621 falecimentos (224.390 contagios), e França, com 26.380 (176.658 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica tem a maior taxa de mortalidade, com 75 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela Espanha (57), Itália (50), Reino Unido (47) e França (40

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem um total de 82.901 pessoas infectadas, das quais 4.633 morreram e 78.120 foram completamente curadas, sendo que nas últimas 24 horas foram registrados 14 novos casos e nenhum óbito.

Neste domingo (10/05) até as 16h, a Europa contabilizou 156.111 mortes (1.731.314 infecções), Estados Unidos e Canadá 83.868 (1.389.226), América latina e Caribe 20.167 (361.642), Ásia 10.576 (292.561), Oriente Médio 7.585 (225.379), África 2.261 (62.266), e Oceania 125 (8.276).

Esse levantamento foi feito usando dados das autoridades nacionais compilados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido às correções emitidas pelas autoridades ou à subsequente publicação de dados, as variações nas últimas 24H podem ser diferentes das publicadas no dia anterior.



O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





