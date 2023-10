Chuva causa estragos na Região Metropolitana de BH

A chuva se estendeu até a manhã desta segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A chuva que começou na noite desse domingo (30/10) e se estendeu até a manhã desta segunda-feira (30/10), causou estragos em Belo Horizonte e nas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Há registro de queda de árvores, alagamentos, telhados arremessados e deslizamento de barrancos. O Corpo de Bombeiros foi acionado em ao menos duas ocorrências.

Em Belo Horizonte, todos os acessos da Avenida Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos, na Região de Venda Nova, foram interditados pela Defesa Civil municipal devido ao alto risco de transbordamento do córrego Vilarinho/Nado. A avenida foi liberada cerca de duas horas depois. Não houve transbordamentos na pista.

Na Região do Barreiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de hoje devido a um destelhamento. Um telhado de zinco com dimensão de 25 metros por 10, voou e ficou pendurado com risco de cair. Não houve vítimas e nem outros danos. Os moradores foram orientados pelos militares.

A Defesa Civil divulgou que recebeu 14 solicitações via telefone 199. Os atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Norte, Noroeste e Centro Sul. Não há registro de desabrigados ou desalojados.

Acumulado de chuva em BH no mês de outubro*:

Barreiro: 157,4 (143%)

Centro Sul: 205,5 (186,6%)

Leste: 177,6 (161,3)

Nordeste: 187,8 (170,6%)

Noroeste: 193,8 (176%)

Norte: 186,8 (169,7%)

Oeste: 199,4 (181,1%)

Pampulha: 161,8 (147%)

Venda Nova: 141,8 (128,8%)

Válido até às 10h do dia 30/10*

Média Climatológica de OUTUBRO: 110,1 mm

Contagem

A Prefeitura de Contagem informou que a Defesa Civil municipal foi acionada na Rua Tom Jobim devido a um alagamento. A rua chegou a ter lâmina d´água de 40 cm. A Avenida Pio XII também alagou e a lâmina d’água foi de 30cm.

Na Rua Rio Paraopeba, altura do número 706, houve um destelhamento de uma cobertura de um condomínio residencial. O material foi arremessado a uma distância de 200 metros para a rua Cuiabá em frente ao número 777, onde parou sobre a rede de energia.

Não houve vítimas e a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para avaliar a estrutura. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para a retirada da estrutura.

Veja o acumulado de chuva em Contagem nas últimas horas:

Fonte Grande: 16,94mm

Eldorado: 19,59mm

Praia: 11,88mm

Centro: 17,52mm

Em Santa Luzia

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de hoje na Rua João Hilário do Nascimento, bairro Nova Conquista, devido ao deslizamento de parte de um barranco. Quatro postes de energia foram derrubados, sendo que dois deles atingiram um muro de uma casa e um carro. Ninguém ficou ferido.

O local foi isolado e a Cemig e Defesa Civil foram acionadas. Equipes da companhia de energia estão no local.

Em nota, a Cemig informou que os danos causados pelo temporal que atingiu a Grande BH durante a noite estão sendo avaliados para o envio das equipes e materiais necessários.

“Nas ocorrências, a Cemig fez o primeiro atendimento para desenergizar a rede elétrica e evitar acidentes. A Cemig ressalta que a prioridade é a minimização dos riscos de choque elétrico para a população. É importante também que os moradores evitem se aproximar de cabos caídos ao solo bem como de árvores caídas, pois elas podem ocultar cabos energizados”.