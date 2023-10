Região Venda Nova de BH: choveu 57% do esperado para o mês em 12 horas

432

As regionais Venda Nova, Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste e Centro-Sul estão em alerta de risco geológico moderado até a manhã de terça-feira (31/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Em apenas 12 horas, a Região de Venda Nova de Belo Horizonte registrou 57% do volume esperado para todo o mês de outubro. Até às 4h da manhã desta segunda-feira (30/10), choveu 62,8 mm na regional.

A Região Oeste foi a segunda com o maior acúmulo de chuva das últimas 12 horas. Segundo a Defesa Civil municipal, choveu 52,6 mm, o que representa 47,8% do esperado para o mês.

Apesar do alto volume de chuva, a Defesa Civil não registou nenhum chamado de emergência durante a madrugada.

Acumulado de chuva nas últimas 12 horas*:

Barreiro: 47,4 (43,1%)

Centro Sul: 41,8 (38%)

Leste: 31,8 (28,9%)

Nordeste: 40,8 (37,1%)

Noroeste: 44,4 (40,3%)

Norte: 47,6 (43,2%)

Oeste: 52,6 (47,8%)

Pampulha: 41,6 (37,8%)

Venda Nova: 62,8 (57%)

Válido até às 4h do dia 30/10*

Média Climatológica OUTUBRO 110,1 mm

Às 6h, a Defesa Civil atualizou os número e o volume de chuva registrado na cidade é ainda maior.

Acumulado de chuva nas últimas 14 horas*

Barreiro: 52,8 (48%)

Centro Sul: 50,9 (46,2%)

Leste: 48,6 (44,1%)

Nordeste: 49 (44,5%)

Noroeste: 59,2 (53,8%)

Norte: 51,6 (46,9%)

Oeste: 61 (55,4%)

Pampulha: 45,4 (41,2%)

Venda Nova: 67,8 (61,6%)

Válido até às 6h do dia 30/10*

Média Climatológica OUTUBRO 110,1

Todas as regiões de Belo Horizonte ultrapassaram o volume esperado para o mês. A Centro-Sul e a Oeste foram as que registraram o maior acúmulo de chuva até o momento, com 205 mm e 198,6 mm.

Acumulado de chuva no mês de outubro*

Barreiro: 156,4 (142,1%)

Centro Sul: 205 (186,2%)

Leste: 177 (160,8)

Nordeste: 187,4 (170,2%)

Noroeste: 193,2 (175,5%)

Norte: 186,4 (169,3%)

Oeste: 198,6 (180,4%)

Pampulha: 161,6 (146,8%)

Venda Nova: 141,6 (128,6%)

Válido até às 6h do dia 30/10*

Média Climatológica OUTUBRO 110,1 mm

Risco geológico

Devido ao volume de chuva registrado nas últimas horas em BH e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Venda Nova e Norte e moderado nas regionais Nordeste, Noroeste, Oeste, Leste, Centro-Sul e Barreiro até a próxima terça-feira (31/10). O alerta é da Defesa Civil da capital.

É recomendada atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.