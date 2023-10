Homem com extensa ficha criminal é executado no meio da rua em BH

432

Crime aconteceu na rua Conceição da Barra, no bairro Coqueiros, em Betim (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, de 31 anos, foi executado a tiros no meio da rua no Bairro Coqueiros, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, Hilton Jonathan Braga Pereira Lima, cumpria pena no regime semiaberto e tinha uma extensa ficha criminal e era envolvido com o tráfico de drogas da região. Nas imagens de uma câmera de segurança próxima ao local do crime é possível ver a vítima conversando com outras três pessoas. Uma moto para ao lado e o motoqueiro realiza os disparos.





Familiares que conversaram com os militares disseram que, apesar do envolvimento com o crime, o rapaz não era ameaçado e não sabiam o que pode ter causado o assassinato.





Conhecido como “Bola”, o homem tinha passagens criminais por tráfico de drogas, ameaça, homicídio e receptação, segundo a PM.

A perícia esteve no local e identificou que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo nas pernas, braços e cabeça. A quantidade não foi informada.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal pelo rabecão. O caso é investigado pela Polícia Civil.