Polícia prioriza identificar traficantes que davam dinheiro a investidor

A quantidade de dinheiro vivo assustou os policiais que participaram da operação (foto: PCMG)

Identificar e encontrar os donos do dinheiro que estava com um suspeito de ser investidor do tráfico de drogas, cerca de R$ 100 mil, apreendidos na quarta-feira (25/10), no Bairro Jardim América, zona oeste de Belo Horizonte, é a prioridade da Polícia Civil.

Segundo as primeiras informações, seriam cinco os traficantes que davam dinheiro ao investidor, com o intuito de fazer lavagem do dinheiro da venda de drogas. E, entre estes cinco traficantes estariam, inclusive, inimigos, que nunca se encontravam. O investidor tinha o cuidado de só se encontrar com seus “clientes”, separadamente e em lugares diferentes.

Entre as certezas que a Polícia Civil tem, está o fato de que o dinheiro apreendido seria referente ao recolhimento de um dia de vendas do tráfico de drogas na região do aglomerado da Serra.

“Nos pontos de venda de drogas a varejo, onde usuários adquirem entorpecentes, os traficantes obtêm esses valores e precisam repassar para os donos dos pontos. Então ele, o suspeito, recolhia esse dinheiro e dava a destinação determinada pelo traficante”, explica o chefe da Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico, delegado Rodolpho Machado.

O delegado afirma ainda que o investigado atingiu um grau de confiança de diversas organizações que facilitava a transação financeira entre grupos criminosos.

As investigações tiveram início em janeiro deste ano, quando um homem foi preso em flagrante pela equipe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), em Itaúna, por tráfico de drogas, enquanto transportava crack do estado de São Paulo para Belo Horizonte. Um homem preso na quarta-feira é o segundo da rede de investimento do tráfico de drogas.