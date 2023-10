Polícia prende homem que tem uma condenação e cinco mandados de prisão

432

A delegada Ana Paula Rodrigues comandou as investigações que levaram foragido à prisão (foto: PCMG)

Mais um foragido da justiça foi retirado das ruas pela Polícia Civil. Dessa vez é um homem, de 40 anos, que tem uma condenação por tráfico de drogas e cinco mandados de prisão por homicídio. Ele foi detido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ter sido abordado por policiais e apresentado documentos falsos.

Os investigadores chegaram ao fugitivo graças ao trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Foram cinco dias, a partir da descoberto do local onde ele se escondia, de buscas, até chegar à prisão.

Segundo o delegado Adriano Soares, chefe da Divisão Especializada em Investigação de Crimes Contra a Vida (DICCV), o suspeito já era investigado pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), desde 2019, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. O procurado agia nos bairros Olhos d’Água e Pilar.

De acordo com a delegada Ana Paula Rodrigues, que também trabalhou nas investigações, o homem se manteve foragido usando uma identidade falsa . “Ele também foi autuado na posse de documento público falso, uma carteira de identidade com a foto dele e o nome de uma terceira pessoa, que nada tem a ver com os fatos. A carteira estava em bom estado e, aparentemente, não daria para outras pessoas, que não têm experiência com investigação, saber que se tratava de documento falso”.

Nas investigações, o DHPP desencadeou duas operações em que o investigado era um dos alvos. Diversos materiais foram apreendidos, mas o foragido não havia sido localizado. Mesmo após as ações policiais, o foragido seguiu envolvido em atividades criminosas.

Um dos investigadores, Alexander Neves, explica que os homicídios foram cometidos na região do Pilar, todos ligados ao tráfico de drogas. Entre os casos investigados, está a morte de um homem suspeito de furtos na região, e assim, impactando o tráfico de drogas, e um outro crime relacionado com vingança, devido à morte de um “apadrinhado” do suspeito.