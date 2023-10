PRF apreende 2.400 papelotes de cocaína em ônibus de viagem

432

Droga foi contabilizada pela PRF e encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Oliveira (foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal deu mais um duro golpe no tráfico de drogas. Numa fiscalização, na tarde/noite de quarta-feira (25/10), foram apreendidos 2.400 papelotes com cocaína que estavam num ônibus de viagem. A ação aconteceu no quilômetro 609, na BR-381, próximo a Oliveira, na região centro-oeste do estado.

O ônibus, segundo patrulheiros, seguia de São Paulo para Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A droga foi localizada no interior do veículo, numa mochila abandonada, que foi deixada acima de um dos últimos assentos do ônibus, no compartimento de bagagens de mão.

O dono da droga, no entanto, não foi identificado, embora os policiais tenham interrogado todos os passageiros. A cocaína foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Oliveira. O ônibus foi liberado para seguir viagem, com todos os passageiros.