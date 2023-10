Batida entre carros na BR-262 em Minas deixa três mortos e três feridos

Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate das vítimas na altura do km 9 da rodovia (foto: CBMMG) Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas nesta terça-feira (17/10) após dois carros baterem de frente na BR-262, em Martins Soares, na Região da Zona da Mata de Minas Gerais.





O motorista também sobreviveu e estava fora do veículo. Segundo os militares, ele estava consciente, porém confuso e com suspeita de fraturas, que não foram especificadas.

No outro carro, um Toyota Etios, duas pessoas também tiveram politraumatismos e entraram em parada cardiorrespiratória, sendo realizadas manobras de reanimação, mas acabaram morrendo.

Uma criança já havia sido retirada desse veículo por populares e repassada para uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes da chegada dos bombeiros. O estado de saúde dela não foi informado.

Os três feridos deram entrada no Hospital César Leite, em Manhuaçu. A reportagem não conseguiu contato com a unidade hospitalar para uma atualização do quadro de saúde dos sobreviventes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para auxiliar no trânsito. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe para apurar a causa e dinâmica do acidente.