Homem é executado com golpes de cruz na entrada de cemitério em Minas

Polícia encontrou a vítima caída e com vários cortes na cabeça (foto: Redes sociais/Reprodução)



Dois homens teriam cometido o crime, na última quinta-feira (12/10), a pedido de um terceiro rapaz. A motivação está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas na região. Nenhum dos suspeitos ainda foi preso, informou neste sábado (14/10) a Polícia Civil. Um homem de 29 anos foi morto por meio de golpes na cabeça com uma cruz de ferro em frente ao cemitério do distrito de Ferruginha, em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

O primo da vítima, que chegou ao local do crime antes da PM, disse que Wellington mantinha envolvimento com o tráfico depois de deixar a penitenciária de Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, há cerca de "três ou quatro semanas".





Policial de Minas morre afogado em praia do Rio de Janeiro Sob condição de anonimato por medo de represálias, moradores informaram aos policiais os nomes dos dois homens que teriam executado o rapaz. Outro residente, inclusive, afirmou que Wellington, pouco antes de ser morto, recebeu no celular uma mensagem de um dos suspeitos citados, marcando um encontro no cemitério.





A Polícia Militar apurou ainda que um terceiro homem, chefe do tráfico de drogas na região, supostamente encomendou o crime, pois Wellington passou a concorrer com ele na venda de entorpecentes em Ferruginha.

O suposto mandante, inclusive, possui mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em Contagem, na Grande BH. Porém, a ocorrência policial não especifica se o mandado é em decorrência do tráfico ou outro crime.

A Polícia Civil disse que uma investigação está em curso para esclarecer as circunstâncias que permeiam o assassinato. O corpo da vítima foi levado ao Posto Médico-Legal, em Governador Valadares, para realização de exames de necropsia e depois entregue aos cuidados da família. Leia a nota da instituição policial na íntegra:

“A respeito do homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (12/10), no distrito de Ferruginha, em Conselheiro Pena, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), assim que acionada, deslocou equipe de perícia oficial ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos. O corpo da vítima, um homem de 29 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal, em Governador Valadares, para realização de exames necropsiais e, logo após, foi liberado aos familiares. Até o momento, não houve conduzidos à Delegacia de Plantão. A PCMG esclarece que estão sendo realizadas as atividades de polícia judiciária a fim de identificar os suspeitos e que apura a motivação e as circunstâncias que permeiam o crime.”