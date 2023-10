UFSJ acusa secretário de Ouro Branco de ataques homofóbicos contra aluno

Conforme a UFSJ, as agressões verbais aconteceram na sexta-feira da semana passada (6/10), quando o secretário visitou a instituição no Campus Alto Paraopeba (CAP).O funcionário do Executivo municipal em Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais, participava do evento intitulado CAP Aberto — uma mostra dos cursos oferecidos no campus para estudantes do ensino médio da região. Eles puderam visitar stands, laboratórios, uma cervejaria artesanal, além de conhecer projetos de extensão e empresas juniores.