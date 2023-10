Homem é assassinado em ponto de venda de drogas

432

Assassinato ocorreu na noite de quarta-feira e tem conotação de vingança do tráfico de drogas (foto: Facebook)

A morte de um homem, de aproximadamente 30 anos, ainda não identificado, na noite de quarta-feira (11/10), segundo a Polícia Militar, tem características de vingança do tráfico de drogas. O corpo foi encontrado na esquina das ruas Volts e Padre Cyr Assunção, no Bairro 1º de Maio, zona leste de Belo Horizonte.

A vítima, segundo informações dos policiais, estava num local conhecido por ser um ponto de venda de drogas e este seria olheiro de traficantes. Foi quando surgiram dois homens numa motocicleta e começaram a atirar, fugindo em seguida.

Segundo os primeiros levantamento dos militares, os autores dos disparos, que estão foragidos, seriam conhecidos por Marcelinho, de 32 anos, e Cristiano, de 43.

A vítima seria morador do Abrigo São Paulo. Ele levou cinco tiros, sendo dois no rosto, um no braço esquerdo e um em cada perna. O caso é investigado por policiais civis da 4ª Delegacia de Homicídios de Venda Nova.