Chuva atinge BH e MG neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida

Belo Horizonte deve ter chuva ainda hoje (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A)

Belo Horizonte

O calorão promete dar uma trégua neste feriado. Previsão do Instituo Climatempo aponta uma frente fria avançando sobre o Sul do Brasil, com alcance em São Paulo.A nova frente fria aumenta a nebulosidade e as condições para chuva sobre São Paulo, parte do Rio De Janeiro e Minas Gerais. Os termômetros em cidades do Sul de Minas e do Triângulo mineiro já começam a registrar queda na temperatura nesta sexta-feira (13/10).O avanço de uma frente fria sobre o Sudeste, deve ajudar a formação de nuvens carregadas sobre Minas Gerais.O alerta é de temporais desde o período da manhã, até à noite no triângulo mineiro e em toda a metade sul do estado. E essas pancadas de chuva devem ser volumosas e acompanhadas de fortes rajadas de vento. Na zona da mata mineira, o volume de chuva deve ser maior. E, com isso, há potencial para enchentes e alagamentos.Em Belo Horizonte, o sol até aparece pela manhã, mas as nuvens se juntam e as pancadas de chuva ocorrem no período da tarde e à noite.Ao longo do sábado e do domingo, as instabilidades ainda devem persistir sobre as áreas mais ao sul, mas o volume da chuva é muito inferior e terão mais aberturas de sol.