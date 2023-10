Condenado por estupro de menina no RN constituiu família em Minas e é preso

432

Homem negou ter cometido o crime pelo qual foi condenado e disse que trabalhava como motorista de aplicativo em Parnamirim, no Rio Grande do Norte (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 40 anos, que estava foragido de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, há três anos, após ser condenado pelo estupro de uma menor de idade, foi localizado e preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (11/10). A idade da vítima e a data do crime não foram informadas.





O homem negou ter cometido o crime pelo qual foi sentenciado e disse que trabalhava como motorista de aplicativo. A nova família, segundo ele, havia sido formada há um ano, explica a PC mineira, acrescentando que ainda informará à Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) sobre a prisão. Os procedimentos de transferência do preso ainda serão iniciados.

A PCMG explica também que a prisão dele faz parte da operação Anjos da Guarda, desencadeada pela PCRN, para prender investigados e condenados por estupro contra crianças e adolescentes. Nesta quarta-feira, primeiro dia da operação, 16 homens foram capturados, informa a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Os trabalhos acontecem durante todo o mês de outubro.