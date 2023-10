BH pode ter queda nas temperaturas no fim de semana após o feriado de 12/10

Na quinta e na sexta-feira (13/10), no entanto, termômetros vão continuar acima dos 30°C em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

As altas temperaturas que vêm assolando Belo Horizonte nas últimas semanas devem dar uma trégua neste fim de semana. De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis, do portal Climatempo, uma frente fria deve chegar ao Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (13/10). Com isso, as regiões de Minas Gerais, Sul e Zona da Mata devem ter mais umidade, contribuindo para um clima mais ameno e para a formação de nuvens.No entanto, para esta quinta-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o clima continua seco na capital mineira. Segundo a Defesa Civil, os termômetros da Região Metropolitana de BH podem alcançar 34°C, com mínima de 20º e umidade relativa do ar de 30% pela tarde. Há possibilidade de pancadas de chuva pela tarde, diz o órgão. Já o Climatempo indica que as chance de chuva em Belo Horizonte são bem baixas. Se ocorrerem, devem acontecer após as 18h desta quinta.