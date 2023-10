Falsa loja de móveis em BH era utilizada para fabricação de fuzis, diz PF

432

Imagem da suposta fábrica de móveis em que foram encontrados os materiais para montagem dos fuzis (foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) apreendeu em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11/10), materiais, maquinários e caderno de anotações com manual de instruções de um grupo criminoso que realizava a fabricação e montagem de fuzis em Minas Gerais. A Polícia Federal (PF) apreendeu em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11/10), materiais, maquinários e caderno de anotações com manual de instruções de um grupo criminoso que realizava a fabricação e montagem de fuzis em Minas Gerais.





De acordo com a PF, no local onde ocorreram as apreensões funcionava uma suposta loja de móveis. A operação denominada War Dogs, que foi deflagrada nesta quarta, buscou cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Paraná e em Minas Gerais.









O veículo de luxo é avaliado em mais de R$ 1 milhão (foto: Divulgação/Polícia Federal)

A ação é um desdobramento do flagrante realizado nessa terça-feira (10/10), por policiais federais Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF) e do Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ), onde três homens foram presos e 47 fuzis apreendidos em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na residência do principal alvo da operação, que foi preso em flagrante, os policiais apreenderam peças de fuzis, carregadores e munições, além de um veículo de luxo, uma Lamborghini, avaliada em mais de R$ 1 milhão.





O nome da operação War Dogs é uma referência ao filme estadunidense de 2016, Cães de Guerra, no Brasil, em que retrata o tráfico internacional de armas de fogo.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.