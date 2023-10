Homem perde controle, bate moto em árvore e morre no Norte de Minas

Vítima foi encontrada por volta das 8h31, mas a testemunha não soube informar o horário do acidente (foto: PMMG / Divulgação)

O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado na manhã deste sábado (7/10), às margens da rodovia MGC-135, na altura do KM 234, em Pedras de Maria da Cruz, na Região Norte de Minas Gerais. A vítima pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore.