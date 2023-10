Corpo com mais de 30 marcas de tiro é encontrado em Nova Lima

432

Perícia recolheu 32 munições de calibre 9mm na cena do crime. Corpo foi levado para o IML (foto: Reprodução)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto nessa quarta-feira (4/10), perto de um aqueduto da Copasa no bairro Mina D’Água, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado com várias perfurações de tiro na região da cabeça. O homem vestia bermuda jeans, camiseta branca e usava um relógio no braço esquerdo. Os peritos encontraram três tatuagens no corpo, um palhaço tatuado na panturrilha direita, o nome “Fernanda” no antebraço direito e “Geni” no antebraço esquerdo.

O celular da vítima e um molho de chaves foram recolhidos para perícia. O homem foi atingido na cabeça, peito, barriga e braços. Foram recolhidas 32 munições de calibre 9mm na cena do crime.

Populares que moram perto do local onde estava o corpo não reconheceram a vítima, que não portava documentos, o que impossibilitou a identificação.

A polícia não conseguiu esclarecer autoria e motivação para o assassinato, mas informou que o modo como o crime ocorreu se assemelha a outro homicídio registrado em janeiro na mesma região.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).