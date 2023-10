Moradores do Conjunto Paulo VI fazem protesto contra acidentes de ônibus

432

Moradores fecharam uma das ruas do bairro (foto: Reprodução) Após dois acidentes com ônibus da linha 815, que faz o trajeto Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI, na região Noroeste de Belo Horizonte, moradores fazem protesto na manhã desta quarta-feira (4).





Com balões e faixas, os moradores bloquearam uma das ruas do bairro, impedindo a viagem dos coletivos.





A manifestação acontece após dois acidentes com ônibus da mesma linha na região. No dia 20 de setembro, oito pessoas ficaram feridas após o coletivo, da linha 815, que descia a rua Júlio Cesar, perder o freio e atingir uma árvore. Todas as vítimas estavam dentro do veículo no momento da batida.

Já na manhã dessa terça-feira (3), mais um coletivo da mesma linha perdeu o controle e bateu contra o muro de uma casa. O motorista do coletivo perdeu o controle da direção quando descia a Rua das Almas.

O dono do imóvel, Fernando do Carmo, estava dentro da residência na hora do acidente. “Graças a Deus não feriu ninguém. O muro da frente da minha casa está todo no chão”.









A reportagem entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) e aguarda retorno