BH: ônibus perde o controle e bate em muro de casa

432

Muro de casa foi destruído no acidente com o ônibus da linha 815 na manhã desta terça-feira (3/10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um ônibus da linha 815, que faz o trajeto Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI, perdeu o controle e bateu contra o muro de uma casa do Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (3/10).

Segundo informações iniciais, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção quando descia a Rua das Almas.

O dono do imóvel, Fernando do Carmo, estava dentro da residência na hora do acidente. “Graças a Deus não feriu ninguém. O muro da frente da minha casa está todo no chão”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer uma mulher, de 50 anos, mas ela recusou atendimento médico. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 8h, o veículo foi retirado do local.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que, até o momento, não foi acionada.