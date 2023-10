Justiça em MG condena empresa aérea por impedir mãe de embarcar com filho

432

Companhia aérea foi condenada pela Justiça mineira a pagar R$ 4 mil em danos morais à mãe da criança (foto: Pixabay - Imagem meramente ilustrativa) Uma companhia aérea foi condenada pela Justiça mineira a pagar R$ 4 mil em danos morais a uma mãe que foi impedida de embarcar com o filho, de 11 anos, em um voo no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino a Salvador, na Bahia. O acórdão reformou a sentença da Comarca de Guaxupé, no Sul de Minas Gerais, que previa indenização de R$ 10 mil, informou nesta segunda-feira (2/10) a assessoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A data da decisão e o nome da empresa não foram informados.





Após 22 horas de atraso, a viagem foi remarcada para o dia seguinte. De acordo com a consumidora, isso lhe causou “despesas não previstas, além de desgaste físico e psicológico”. Ela teve que comprar novas passagens, pois não daria tempo de obter outra autorização judicial.

“Em sua defesa, a companhia, que entrou com pedido de recurso contra a decisão de 1ª Instância, afirmou que, no dia do embarque, a cliente teria apresentado uma declaração editada, elaborada pelo pai da criança e com assinatura autenticada em cartório, mas que o documento não foi juntado ao processo”, informou o TJMG, via assessoria.



'Recusa abusiva e descabida'



A relatora da ação, desembargadora Cláudia Regina Guedes Maia, disse que uma autorização expedida e assinada por uma juíza da Comarca de Santo Estevão, na Bahia, em junho de 2018, dava permissão à viagem do menino, prevista para o mês seguinte.

“A recusa do embarque foi abusiva e descabida, cujo embaraço injustificado constitui falha na prestação de serviço caracterizável como dano moral, pois não trouxe mero aborrecimento”, pontuou a relatora, destacando que a quantia de R$ 4 mil seria “mais adequada com os fatos apurados” e, por isso, determinou a redução do valor decidido em primeira instância. “A indenização não deve ser objeto de enriquecimento sem causa da parte que busca a reparação do dano moral”, justificou.

Os desembargadores Estevão Lucchesi de Carvalho e Marco Aurelio Ferenzini votaram de acordo com a relatora.