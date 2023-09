Presos integrantes de quadrilha que explode caixas eletrônicos

432

Nove emulsões de explosivos estavam num saco plástico no porta-malas de um carro (foto: PMMG)

Uma operação da Polícia Militar através de sua Diretoria de Inteligência (DINT) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) impediu mais um golpe do crime conhecido como “Novo |Cangaço”, que consiste na explosão e arrombamento de caixas eletrônicos. A ação aconteceu na madrugada deste sábado (30/9), no Bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três pessoas foram presas e quatro emulsões explosivas foram apreendidas.

A operação da PMMG ocorreu depois da colaboração da Polícia Militar do Mato Grosso. Segundo informações dela, criminosos daquele estado estariam na capital mineira.

O trabalho do Serviço de Inteligência detectou uma movimentação suspeita numa casa no Bairro Porto Seguro. Imediatamente policiais do Bope foram enviados ao local.

Quando a polícia chegou ao local, os três suspeitos tentaram fugir, mas acabaram rendidos e presos pela PM. Na casa, havia diversas ferramentas que seriam utilizadas em arrombamento e mais quatro emulsões explosivas que estavam dentro de uma caixa, debaixo de um tanque de lavar roupas.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, os presos são um de Santa Catarina e dois do Mato Grosso. Eles estariam à procura de um lugar para explodir e roubar dinheiro.

De acordo com a PM, todos os suspeitos presos têm passagens pela Polícia Civil. Eles serão transferidos para o Sistema Penal, para aguardar julgamento.