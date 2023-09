Minas tem 121 cidades com temperatura em queda de até 5°C

Temperatura cai vertiginosamente em três regiões do estado (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Minas Gerais está em alerta para declínio de temperatura de até 5°C. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para as regiões do Sul, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.

A previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul e Zona da Mata. No Vale do Rio Doce, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.

Veja a lista das 121 cidades com declínio de temperatura

Aiuruoca Alagoa Além Paraíba Alto Caparaó Alto Jequitibá Antônio Prado de Minas Argirita Astolfo Dutra Baependi Barão de Monte Alto Belmiro Braga Bicas Bocaina de Minas Bom Jardim de Minas Bom Repouso Borda da Mata Brazópolis Bueno Brandão Cachoeira de Minas Caiana Camanducaia Cambuí Caparaó Carangola Carvalhos Cataguases Chácara Chalé Chiador Conceição dos Ouros Consolação Córrego do Bom Jesus Cristina Delfim Moreira Descoberto Divino Dom Viçoso Dona Eusébia Durandé Espera Feliz Estiva Estrela Dalva Eugenópolis Extrema Faria Lemos Fervedouro Goianá Gonçalves Guarará Guidoval Inconfidentes Itajubá Itamarati de Minas Itamonte Itanhandu Itapeva Jacutinga Juiz de Fora Lajinha Laranjal Leopoldina Liberdade Lima Duarte Luisburgo Manhuaçu Manhumirim Mar de Espanha Maria da Fé Maripá de Minas Marmelópolis Martins Soares Matias Barbosa Miradouro Miraí Monte Sião Munhoz Muriaé Mutum Olaria Ouro Fino Palma Paraisópolis Passa Quatro Passa Vinte Patrocínio do Muriaé Pedra Dourada Pedralva Pequeri Piranguçu Piranguinho Pirapetinga Pouso Alegre Pouso Alto Recreio Reduto Rio Novo Rio Preto Rochedo de Minas Rosário da Limeira Santa Bárbara do Monte Verde Santana de Cataguases Santana do Deserto Santana do Manhuaçu Santa Rita de Jacutinga Santa Rita do Sapucaí Santo Antônio do Aventureiro São Francisco do Glória São João Nepomuceno São José do Alegre São Sebastião do Rio Verde Sapucaí-Mirim Senador Amaral Senador Cortes Simão Pereira Tocos do Moji Toledo Tombos Vieiras Virgínia Volta Grande Wenceslau Braz

Um exemplo é Juiz de Fora, na Zona da Mata, que registrou, nessa quarta-feira (27/9), uma temperatura máxima de 31°C e nesta quinta (28/9) os termômetros previstos é de 24°C, uma queda de 7°C.