Grande incêndio consome mata em serra do Sul de Minas há três dias

Fogo está consumindo local de mata fechada (foto: Corpo de Bombeiros) Um incêndio está consumindo a mata na serra do Mirante de São Miguel, em São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas. O Corpo de Bombeiros, com a ajuda de brigadistas voluntários, está atuando no local há três dias e o fogo se mostra incontrolável.

Com isso, uma equipe com seis Bombeiros Militares se deslocou para o local, com cerca de 15 brigadistas voluntários, alguns deles membros da Brigada 035 de combate a incêndio de Pouso Alegre.

Imagem mostra devastação do fogo no Sul de Minas (foto: Corpo de Bombeiros)





Leia mais: Na cidade mais quente do Brasil, o alívio da fervura vem do São Francisco Na terça-feira (26/9), os Bombeiros estiveram no local do incêndio junto da Defesa Civil e de funcionários de São Sebastião da Bela Vista, Santa Rita do Sapucaí e Heliodora, onde foram realizados 1,3 mil metros de aceiro e combate direto às chamas.

Segundo os Bombeiros, o incêndio teve início em uma área de pasto que faz limite com a Mata do Paredão. Não há informações de como se iniciou o fogo. A vegetação local é composta, em sua maioria, de mata fechada.

Corpo de Bombeiros conta com ajuda de voluntários (foto: Corpo de Bombeiros)



De acordo com membros da Brigada 035, é preciso ajuda de mais voluntários, pois o fogo está seguindo para outras localidades, como o Morro das Três Torres. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com Instituto Fernando Bonillo, ao qual pertence a Brigada 035.

“Vidas estão sendo queimadas ali e parte da serra já se foi, a Serra do Mirante de São Miguel praticamente já foi consumida pelas chamas. Infelizmente, o fogo está indo rumo a outra serra conhecida como Morro das Três Torres. Quem for brigadista e voluntário podem ajudar e somar forças”, escreveram os voluntários em mensagens enviadas pelo WhatsApp.

Iago Almeida / Especial ao EM