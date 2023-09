Chuva de granizo para BH nesta quinta, confira

432

BH amanhece nublado nesta quinta (28/9) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A previsão para esta quinta-feira (28/9) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e possibilidade de tempestades com trovoadas, rajadas de vento ocasionais e possível queda de granizo, a partir da tarde em Belo Horizonte.

Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 19°C e a máxima estimada é de 31°C, à tarde, quando a umidade relativa do ar mínima deve chegar em torno de 40%, sendo o índice mínimo ideal, de acordo com os meteorologistas.

Durante a madrugada, choveu em todas regiões de BH, o que explica a manhã mais amena, se comparado ao restante da semana. Confira o acumulado de chuvas de 1h até 5h desta quinta.

Barreiro: 3,6 mm

Centro Sul: 5,6 mm

Leste: 8,4 mm

Nordeste: 15,6 mm

Noroeste: 10,6 mm

Norte: 16,2 mm

Oeste: 9,2 mm

Pampulha: 4,8 mm

Venda Nova: 18,4 mm

Tempo em Minas

No restante do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana.

Há possibilidade de chuva isolada no Noroeste e Central Mineira. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13,4°C em Águas Vermelhas, Norte de Minas e a máxima de 42,8°C em São Romão, também no Norte de Minas.