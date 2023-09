Inquérito sobre acidente de ônibus de corintianos ainda não foi concluído

432

Ônibus capotou numa curva e estaria em alta velocidade (foto: Redes sociais)

A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito que investiga o acidente com o ônibus que retornava de Belo Horizonte para São Paulo, transportando 43 torcedores do Corinthians, depois de um jogo contra o Cruzeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.



O acidente ocorreu no dia 20 do mês passado, no quilômetro 520 da Rodovia Fernão Dias, próximo a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Passados 30 dias, segundo a Polícia Civil, o inquérito segue em tramitação , sendo realizadas as oitivas do condutor do ônibus, Cléber Martins, de 39 anos, e três das oito vítimas.







Vídeo mostra a batida do ônibus que matou sete corintianos na BR-381 Segundo nota da Polícia Civil, resta finalizar as oitivas das demais vítimas, que estão sendo ouvidas via carta precatória pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A PCMG aguarda, também, a conclusão do laudo pericial para o encerramento das investigações.





Ao inquérito estão sendo anexados exames toxicológicos do motorista e também é aguardada a conclusão do laudo sobre as condições do ônibus.





Sabe-se que o veículo não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para transporte interestadual de passageiros, os pneus estavam desgastados e não poderia estar em circulação, portanto, acima do limite previsto por lei, falta de cinto de segurança em todos os bancos de passageiros e irregularidade no tacógrafo.





A Polícia Civil aguarda, também, um relatório sobre a situação da CNH (carteira de motorista) do condutor e possível existência de autuações e multas no ônibus. Já se sabe que haviam, na época do acidente, várias, todas cometidas pelo mesmo condutor.