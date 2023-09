432

Mais um dia de calorão em BH e Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O tempo em Belo Horizonte nesta quinta-feira (21/9) é de céu claro com temperatura máxima de 31°C, a umidade relativa do ar gira em torno de 25% à tarde, de acordo com a Defesa Civil.

Em Minas, o ar quente e seco continental deixa o tempo estável com predomínio de sol e temperatura elevada em todas as regiões mineiras nesta quinta-feira (21/9). O ar seco também favorece os baixos índices de umidade relativa do ar, inferiores a 30%, em praticamente todo o estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quinta é de céu parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro com névoa seca.

A mínima no estado é de 8ºC no Sul de Minas e a máxima é de 40ºC no Norte e Triângulo Mineiro.