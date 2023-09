Conservação da arte em movimento

432

O presépio do Pipiripau, que fica no Museu de Historia Natural e Jardim Botânico da UFMG, volta a receber visitas (foto: Alexandre Guzanshe /EM/D.A Press) Faltam três meses para o Natal, mas os visitantes do Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da UFMG, no Bairro Santa Inês, podem, em qualquer época do ano, visitar o tradicional Presépio do Pipiripau.

Mais de 580 bonequinhos se movimentam por cordas para contar a história de Jesus Cristo, em um ambiente ligado a uma cidade cheia de arte e ofícios.

Além do presépio, o museu também conta ainda com exposições de Arqueologia, orquídeas, jardim sensorial, plantas medicinais, viveiro de mudas e biblioteca. Todas as atrações são abertas ao público. Para grupos acima de 10 pessoas com acima de 4 anos é necessário agendamento online para realizar os circuitos, que têm duração de 2h30 e os preços variam de acordo com a quantidade de pessoas que compõem o grupo. O Museu de História Natural e Jardim Botânico fica localizado na Rua Gustavo da Silveira, 1035, Santa Inês. Informações sobre ingressos, agendamento e horário de funcionamento podem ser acessados no site https://www.ufmg.br/mhnjb/.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice