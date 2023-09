Minas no mapa de risco

O meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet, explica que a onda de calor se deve a intensificação de uma massa de ar quente sobre a porção central do país. “A massa de ar é intensificada por um sistema de alta pressão que favorece o movimento do ar de cima para baixo, deixando o céu com poucas nuvens e favorecendo temperaturas elevadas, além de baixos índices de umidade relativa do ar.”

Azevedo diz que as temperaturas máximas acima de 40°C serão registradas em alguns pontos do interior do país. Em Minas Gerais, a máxima de 40°C tende a ser registrada no Triângulo Mineiro. O meteorologista afirma que marcas altas como essa não são tão comuns nesta época do ano. “É mais comum em outubro quando já estamos na primavera, principalmente no início da estação quando ocorrem esses picos de temperaturas mais elevadas.”

A meteorologia prevê que as regiões do estado mais afetadas pela onda de calor serão o Triângulo, Sudoeste e Sul (veja mapa na página 40). Cidades do Sul mineiro, como Maria da Fé, geralmente são conhecidas por registrar os recordes de temperaturas mais baixas. Porém, estão entre as 118 com alerta para altas nos termômetros. O especialista explica que isso acontece porque o ar quente vai atingir todo o estado de São Paulo e uma parte da região Sul de Minas.



Claudemir Azevedo ressalta que a partir de terça-feira (19/09), outras áreas do estado devem entrar em alerta para a onda de calor. “Todo o estado de Minas Gerais será atingido e a máxima de 40°C vai persistir no Triângulo.”



Ontem, moradores de regiões tradicionalmente mais quentes no estado já sofreram com as altas temperaturas. Em Montes Claros, Norte de Minas, valeu de tudo para tentar se proteger do calorão que bateu em 34,2° – de sombrinhas, a qualquer coisa que valesse uma sombra improvisada.

PRIMAVERA

No sábado (23/9) começa a primavera. O meteorologista do Inmet diz que a nova estação deve trazer chuvas e, com isso, diminui a probabilidade de outras ondas de calor nos próximos meses. “É importante destacar que a primavera deve ter temperaturas mais elevadas que a média climatológica, mas com a umidade deve haver chuva, impedindo o surgimento de ondas de calor.”

SUFOCO NAS RUAS

O que os termômetros marcam, o mineiro sente na pele. Na Praça Sete, Hipercentro de Belo Horizonte, um dos sinais disso estava ontem na fila para comprar sorvetes que se formou em uma das lanchonetes da região. O tempo quente fez com que muitas pessoas encontrassem na guloseima gelada uma alternativa para se refrescar.





Foi o alívio que a assistente comercial Larissa Gonçalves, de 26 anos, buscou, aproveitando o horário de intervalo no trabalho para disputar a chance de refresco na fila, mas sem deixar de reclamar do calorão. “Tá horrível. Aqui fora não dá pra aguentar. No serviço fico tranquila, porque tem ar-condicionado.”





A previsão de altas temperaturas afeta até o sono, ela conta. “Para dormir é péssimo. Tenho umidificador que ajuda a deixar o ambiente mais 'geladinho'”, afirma. Intensificar a hidratação e o uso do protetor solar nos próximos dias são outras opções para amenizar o sofrimento.



Outro que entrou na fila do alívio foi o segurança Anderson Ferreira, de 39 anos, também incomodado com o calor. Enquanto esperava sua vez de ser atendido, ele listou as medidas que pretende adotar para enfrentar as altas temperaturas previstas para a semana. “Muita água, sombra, protetor para quem fica com a pele ressecada. Se cuidar ao máximo, usar roupas mais frescas.”

Órgãos de Defesa Civil recomendam atenção





Apesar do alerta nacional, a Defesa Civil de Belo Horizonte informa que não estão previstas temperaturas extremas, acima dos 40° C na capital. O órgão diz que mantém o monitoramento sobre as condições climatológicas durante as 24 horas do dia. E lembra ainda que já foi emitido um alerta de baixa umidade com validade até a próxima sexta-feira (22/9).



“A alta nas temperaturas não apresenta aumento de risco ou agravo social às famílias em maior vulnerabilidade, portanto, o trabalho do município segue seu fluxo em normalidade, na busca da garantia dos direitos e prevenção de riscos sociais”, diz o órgão.



Mesmo assim, há recomendações para dias de altas temperaturas, com baixa umidade relativa do ar. Entre elas estão manter-se hidratado ao londo do dia, dar preferência a alimentos leves e frescos, como saladas, frutas e carnes grelhadas e evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h. Dormir em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou com uma bacia com água também ajuda a enfrentar os dias com condições mais rigorosas.



A Defesa Civil municipal lembra ainda que os moradores da capital podem receber alertas por SMS em relação a condições extremas de clima. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações por meio das redes sociais e pelo canal público do Telegram no endereço “defesacivilbh”.

Já o governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (GMG/Cedec), informa que emitiu dois alertas importantes: um relacionado à baixa umidade do ar e outro referente às temperaturas elevadas.



Além de reforçar a importância de medidas como hidratação, uso de protetor solar e de roupas leves, a Cedec chama a atenção para a saúde de pessoas mais suscetíveis ao calor e à baixa umidade. “Vale ressaltar que essas condições podem representar riscos, principalmente para grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com condições médicas pré-existentes. Portanto, é de extrema importância que sejam tomadas medidas adicionais ao enfrentar o calor e que se esteja atento a quaisquer sinais de problemas relacionados.”





A Defesa Civil estadual também destaca a importância do cadastramento da população em seu sistema de alertas. Para fazer o cadastro, basta enviar uma mensagem de texto contendo o CEP do local desejado para o número 40199.

Para conseguir dormir, água gelada e ventilador. Ele conta que para trabalhar no calor é terrível, já que usa roupas pesadas e quentes. Outro motivo de preocupação do segurança é a mudança de ambiente, com temperaturas muito diferentes. “Calor e ar-condicionado fazem a imunidade cair bastante”, considera.