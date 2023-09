BH recebe evento que ajuda brasileiros a emigrar para o Canadá

432

O evento será dividido em dois setores: um deles será uma feira, com estandes pelos quais as pessoas podem circular, e o outro será em um auditório, que será palco para quatro workshops (foto: Reprodução/Tiago Nunes Fotografia) Belo Horizonte vai receber o "Canadá Roadshow" pela primeira vez no dia 24 de setembro. O evento tem o objetivo de informar aqueles que desejam se mudar para o Canadá e instruir sobre cada etapa do processo de emigração, desde a obtenção do visto até a conquista da casa própria. A HiBonjour, agência responsável pela iniciativa, é especialista em intercâmbio e educação superior no Canadá há mais de 10 anos. A programação vai acontecer no Minascentro, das 14h às 20h.





Quanto ao direcionamento dos clientes, Camilla diz que a HiBonjour “entende o perfil de cada um e direciona para a melhor província”, já que, entre eles, existem aqueles que vão para estudar, outros para trabalhar e alguns para viver com a família. “É só um investimento e toda a família se beneficia”, reforça.





Bárbara Patrocínio, de 26 anos, é uma das clientes que foram para o Canadá com auxílio da agência em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Ela é jornalista e, logo no final do curso, começou um estágio no sistema de Rádio e TV CBC: Canadian Broadcasting Corporation. “São muitas oportunidades de trabalho, é outro mundo”.





Por que emigrar para o Canadá?

Bárbara Patrocínio, de 26 anos, é uma das clientes que foram para o Canadá com auxílio da agência em busca de oportunidades no mercado de trabalho (foto: Arquivo pessoal/Divulgação) Além das oportunidades de trabalho, Bárbara e Camilla, que também mora no Canadá, apontaram a segurança como um fator importante para escolherem o país como destino. A sócia-fundadora da agência conta que, depois de fazer um intercâmbio e conhecer o Canadá, voltar a morar no Brasil se tornou inviável por “conhecer o que era qualidade de vida e segurança”.





Bárbara conta que, no começo, teve medo de andar sozinha durante a noite, mas “o medo não durou nem dois dias”, ela lembra. Hoje, ela faz caminhadas para se exercitar durante a noite sozinha, levando o seu celular, e não sente medo, diferentemente do que acontecia no Brasil.

Outro fator que atrai os turistas é a facilidade para concluir os trâmites legais envolvidos no processo. Camilla diz que o país tem ”uma das cidadanias mais fáceis do mundo” e a jornalista relata que, assim que decidiu para onde gostaria de ir, “a HiBonjour fez tudo em tempo recorde”, e completa contando que “foi tudo muito corrido”.





Camilla ainda mencionou a qualidade de vida para os seus filhos, por causa da saúde e educação públicas e de qualidade, e Bárbara considerou a possibilidade de independência financeira que, para ela, foi mais fácil de conquistar do que seria no país em que nasceu.