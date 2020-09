Celebrando dez anos de história, Keno Minas é oportunidade para microempresários

Keno Minas (foto: Divulgação/Keno Minas)

Celebrando dez anos de história, o Keno Minas comemora também mais de três milhões de tickets vendidos por mês e se mostra uma excelente opotunidade para microempresários em tempos de pandemia. Além de também levar entretenimento e distribuir 60% dos valores das apostas em prêmios.









O CEO da Intralot, Sérgio Alvarenga, comenta como ao longo desses dez anos o Keno chegou à marca de mais de R$600 milhões distribuídos em todos os cantos do estado. "Há vários fatores que influenciam a média de lucro por ponto de venda, mas podemos afirmar que temos empreendedores que chegam a lucrar até R$20 mil mensais", conta.





"Nessa década, foram repassados diretamente mais de R$100 milhões para a Loteria Mineira, além de impostos e outros benefícios para o Estado. Nossa expectativa, em nosso plano estratégico, é obter um crescimento médio anual de 25%", detalha Alvarenga.





Ao longo dos anos, a Loteria Mineira vem financiando programas sociais de grande relevância para o estado e, recentemente, transferiu R$ 33 milhões para contribuir no combate ao COVID-19.





"Tal parceria segue firme no propósito de implantar os jogos lotéricos mais modernos e atrativos do mercado brasileiro, de proporcionar entretenimento de qualidade e segurança aos mineiros e de buscar o crescimento contínuo do repasse dos recursos para que o Estado de Minas Gerais possa continuar investimento em projetos que visam o bem-estar social", defende o diretor–geral da Loteria Mineira, Ronan Moreira.





Dados da Fundação João Pinheiro mostram como a busca por alternativas de complementação de renda se fazem necessárias neste momento: neste trimestre, o PIB de Minas apresentou variação negativa de 9,8% quando comparado ao período anterior. Com relação ao trimestre de 2012, a queda foi de 11,2%. No ano, a retração acumulada é de 6,6%.





Para 2021, o plano de expansão da Intralot é inaugurar mais de 80 novos estabelecimentos por mês no estado. "É uma importante iniciativa, pois além de gerar o repasse para a Loteria, também geraremos mais de 2,5 mil novos empregos através dos nossos revendedores", salienta o CEO Sérgio Alvarenga.





Plataforma online





Uma grande novidade da Intralot é a plataforma online do Keno. “Investimos muito em tecnologia, hardware e software. Hoje proporcionamos aos apostadores muita diversão e prêmios sem sair de casa. Isso também nos permitiu realizar parcerias inovadoras e importantes no formato de afiliação com o Atlético Mineiro, América Mineiro, entre outros”, conclui Alvarenga.