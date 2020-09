Após jejum de quase um mês, BH deverá ter chuva no final de semana

Apesar de alívio, sensação de calor deve permanecer (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)









No sábado, a previsão é de que o primeiro impacto da chegada da frente fria seja de alta nas temperaturas. "Ela separa o ar quente do ar frio; primeiro devemos sentir o quente. Depois, com o aumento da nebulosidade, a sensação de calor diminui e a qualidade do ar melhora", esclarece Cleber Souza, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros no sábado ficam entre 19°C e 34°C.





A tão esperada chuva deve chegar no domingo (20) - mas ainda apenas com pancadas isoladas e acompanhada de sensação de calor. Para segunda (21), há expectativa de pancadas de chuva com trovoadas e queda nas temperaturas, com máxima na casa dos 25°C.





A chuva chega na capital após quase um mês de jejum. A última vez que choveu na capital foi em 23 de agosto, com 3,1mm de precipitação.





Em Minas





O tempo segue seco na maior parte do Estado ao longo desta sexta, com alerta especial para as regiões Norte, Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e Sudoeste. A máxima no estado chega aos 38°C, no Triângulo, e a mínima foi de 9°C, no Sul.





As chuvas também são esperadas para algumas regiões do estado ao longo do final de semana, sobretudo no Sul, Zona da Mata e Campo das vertentes.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Após mês marcado por índices dedignos, o tempo seco deverá dar umana capital neste final de semana. Aé que o domingo (20) seja marcado porisoladas, que já serão capazes de melhorar a qualidade do ar.