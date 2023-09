UTI da Santa Casa de Barbacena volta a ser fechada por falta de médicos

A Santa Casa de Barbacena, na Zona da Mata mineira, foi novamente fechada por falta de médicos. O aviso, emitido no dia 15 de setembro, informa que a suspensão é temporária, devido à falta dos profissionais.

“A UTI Neonatal desempenha um papel fundamental no Hospital, prestando cuidados especializados a recém-nascidos prematuros e bebês com patologias médicas complexas. A falta de profissionais médicos qualificados para atender esses pacientes levou à dolorosa decisão de suspender temporariamente os leitos, uma medida tomada com profundo pesar pela Direção da Santa Casa", diz a nota.

Segundo a direção da unidade, a prioridade é manter a qualidade nos serviços prestados aos pacientes, enfatizando que a suspensão dos serviços foi uma medida de último recurso, destinada a proteger os neonatos que dependem de cuidados intensivos.

“A escassez de profissionais médicos na especialidade de pediatria e neonatologia é um desafio que a Santa Casa tem enfrentado no Complexo Materno Infantil, assim como muitos Hospitais em todo o país”, destacou o texto.

O prefeito de Barbacena, Carlos Du, esclareceu nas redes sociais que toma medidas para resolver o problema, após se reunir com a direção da Santa Casa.

Uma delas é a disposição de contratar mais profissionais, cedendo médicos em caráter emergencial para prestar serviços na UTI.

“Mais uma vez nós vamos apoiar o hospital para que esse serviço tão importante não seja interrompido”, completou.