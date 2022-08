UTI Neonatal da Santa Casa de Barbacena é fechada por falta de médicos

De acordo com o documento, o motivo do fechamento é a insuficiência de pediatras intensivistas ou neonatologistas para suprir às necessidades das escalas na UTI.

A Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, na Região do Campo das Vertentes, emitiu nota oficial, na segunda-feira (1/8), comunicando o fechamento temporário da UTI Neonatal do hospital.

A SCMB atende as microrregiões de Barbacena, Conselheiro Lafaiete e São João del Rei

Na nota , assinada pelo Dr. Cláudio Peixoto de Araújo, Diretor Técnico da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, a instituição contextualiza que há uma insuficiência de profissionais médicos em todo o país.

O documento também afirma que foram feitos diversos contatos com as autoridades competentes para resolução do problema.

Leia a nota na íntegra:

“NOTA PARA A IMPRENSA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARBACENA, através de sua Diretoria, considerando a insuficiência de pediatras em território nacional e mesmo tendo

evidenciado todos os esforços conforme já anunciado anteriormente e reiteradamente às autoridades competentes através dos ofícios nº 0169/2022/ DG-DA-DT/SCMB, 0211/2022/DG-DA-DTISCMB,0225/2022/ DG-DA-DTISCMB, 0235/2022/ DG-DA-DT/SCMB, 0238/2022/ DG-DA-DT/SCMB entre outras comunicações, a Santa Casa vem informar que a UTI Neonatal está sendo desativada temporariamente, tendo em vista a falta de médicos pediatras intensivistas ou neonatologistas para preenchimento da escala na UTI neonatal pediátrica.

Informamos que infelizmente não foram eficazes as comunicações no sentido de se tentar em conjunto resolver tal problema na tentativa de busca dos profissionais não só deste município como nos municípios próximos.

Destarte, a desativação temporária da UTI Neonatal é o reflexo do que já é notório em todo país, visto a falta de profissionais médicos, entre outras dificuldades.

Barbacena, 01 de agosto de 2022.”

A Santa Casa de Misericórdia de Barbacena atende a 51 municípios da macrorregião em uma população de aproximadamente 750 mil pessoas. O hospital tem como referência a Traumatologia, Neurologia, Nefrologia, Pediatria e Gestante de Alto Risco.

Além disso, é o único hospital da região a oferecer certos serviços, como Mãe Canguru, Teste da Orelhinha, Casa da Mamãe, entre outros.