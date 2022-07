Homem é preso por engano dentro de hospital em Minas

A 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, ontem (26/7), a soltura de um homem que foi preso por engano em Frutal, no Triângulo Mineiro.

O TJSP aceitou os argumentos de advogado de defesa e do MP e determinou a expedição do alvará de soltura

Ele, que tem o mesmo nome de uma pessoa contra quem havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Bragança Paulista (SP), foi detido no momento em que estava internado no Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal, mas acabou solto no mesmo dia.