Suspeito de roubar condomínios de luxo em Nova Lima é preso em Goiás

Homem foi localizado e detido em um arque aquático de Goiás (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 37 anos, suspeito de roubos na cidade de Nova Lima, na Grande BH, foi preso pela Polícia Civil em um parque aquático de Goiás.

Segundo informações, o homem é suspeito de roubar condomínios de luxo da Região Metropolitana. Ele é investigado por vários crimes que totalizam um prejuízo de R$ 2 milhões.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (15/9), mas a informação só foi divulgada nesse domingo (17/9). Na ocasião, policiais do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) efetuaram a prisão no estabelecimento.

A cidade goiana onde o homem foi localizado e detido ainda não foi divulgada pela polícia.

Mais informações serão repassadas à imprensa pelo delegado de polícia Gustavo Barletta na manhã desta segunda-feira (18/9).

No dia 10 de setembro, uma casa no condomínio Capitão do Mato, localizado na BR-356, em Nova Lima, na Grande BH, foi furtada. Ainda de acordo com a PM, teriam sido levadas joias, dinheiro e outros objetos do local. Porém, não é possível estimar o valor do prejuízo e a autoria do crime. Equipes da perícia foram acionadas para o local.