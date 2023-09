Trio suspeito de arrombar casas de luxo na região Centro-Sul de BH é preso

432

Trio é suspeito de, ao menos, 15arrombamentos em bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Reprodução) Três homens, de 28, 37 e 38 anos, foram presos na noite dessa sexta-feira (15/9). Eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha que vem assustando moradores da região Centro-Sul de Belo Horizonte nos últimos meses.





As prisões aconteceram na Avenida Bandeirantes, no Bairro Serra. O veículo utilizado pelo trio, um Volkswagen Polo, estava na lista de monitoramento da Polícia Militar (PM) e foi abordado por uma viatura que patrulhava a região.





Material foi apreendido pela PM (foto: Divulgação/Polícia Militar)

O grupo já era monitorado pela PM. Imagens enviadas por moradores da região no grupo de monitoramento integrado entre vizinhos e militares mostram o trio, dentro do mesmo veículo, tentando invadir um imóvel no Bairro Mangabeiras na última quinta-feira (14/9).





Os registros da Polícia Militar indicam que os três homens são suspeitos de, ao menos, 15 crimes envolvendo arrombamentos de imóveis de alto luxo nos últimos meses. Todos nos bairros Mangabeiras, Comiteco e Belvedere, na região Centro-Sul da capital.





O Polo utilizado pelo grupo era roubado e tinha a placa clonada. O carro foi recolhido para o pátio credenciado do Detran-MG.





Os três suspeitos tiveram a prisão ratificada pela Polícia Civil pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e associação criminosa e encontram-se à disposição da Justiça.