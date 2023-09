Homem pelado invade academia e quebra diversos itens; veja

432

Homem foi detido até a chegada da PM (foto: Redes sociais )

Um homem, de 40 anos, ficou completamente pelado e invadiu uma academia localizada na Zona Norte de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, na noite dessa quinta-feira (14/9).

Estado de Minas conseguiu alguns vídeos que mostram o momento em que o homem fica pelado e invade a academia. Na parte de dentro do estabelecimento, ele começa a destruir diversos itens, como televisão, lâmpadas e forro do teto.





A reportagem do jornalconseguiu alguns vídeos que mostram o momento em que o homem fica pelado e invade a academia. Na parte de dentro do estabelecimento, ele começa a destruir diversos itens, como televisão, lâmpadas e forro do teto.

Alguns clientes se assustam e vão para longe do homem. Outros, com funcionários, tentam conter o homem, que continua tentando destruir outros objetos da academia.



Guarda municipal de BH tem mal súbito e morre em academia O homem tentou fugir do local, mas foi detido em um posto de combustíveis que fica próximo da academia. Quando os policiais militares chegaram, repararam que ele estava com alguns ferimentos por quebrar objetos de vidro.

O Samu foi acionado e o invasor levado para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) com suspeita de ter tido um surto psicótico.

Segundo caso em um mês

É o segundo caso de pessoa nua flagrada pelas ruas de Juiz de Fora.

Em meados de agosto, um idoso foi visto andando sem roupa pelo Alto dos Passos, na região central da cidade.

Quando o registro foi feito, poucas pessoas passavam pelo local. Uma delas, inclusive, aparece no meio da via observando o homem, que caminhava calmamente sem se importar com os olhares curiosos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que não localizou registro de chamado solicitando a presença policial no local.