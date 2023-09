Estrutura de evento que recebeu ministro de Lula desaba e fere vereadora

432

Vereadora e um homem, que não quis ser identificado, sofreram ferimentos leves (foto: Carol Yumi / Portal Gerais) A estrutura usada para cobrir parte do espaço onde ocorreu a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Itaúna, na Região Central de Minas, desabou na manhã deste sábado (16/9). Duas pessoas ficaram feridas, entre elas a vereadora Edênia Alcântara (PDT).

O evento contou com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele já havia deixado o local no momento do desabamento.









O homem sofreu um corte no supercílio. Já a vereadora foi atingida na cabeça. A estrutura foi montada com o intuito de proteger o público do sol.





Ainda segundo as informações iniciais da Defesa Civil, a base de sustentação não teria suportado, e, por isso, a estrutura desabou.





No momento, havia pouco vento no local, e parte do público já tinha deixado o local.





O evento contava com suporte da Defesa Civil e de brigadistas. Com isso, o atendimento foi rápido as vítimas. Para tirar as pessoas que estavam debaixo da tenda, as equipes suspenderam a estrutura metálica e a lona.

A prefeitura de Itaúna e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) lamentaram o incidente ocorrido. Por meio de nota, a entidade informou que o evento contava com liberação por meio do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. "A administração municipal, juntamente com as equipes de segurança, apoiadoras do evento, estão apurando fatores que motivaram o incidente."

*Carol Yumi especial para o EM