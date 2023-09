Homem ateia fogo em ex-companheira e amiga em Betim, na Grande BH

432

Homem jogou gasolina na ex-companheira e sua amiga enquanto dormiam (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Uma relação possivelmente violenta teria motivado um incêndio criminoso no Bairro Jardim Petrópolis, em Betim, na Grande BH, na madrugada desse sábado (16/9). Um homem de 23 anos invadiu uma casa onde dormiam sua ex-companheira, de 19 anos, e uma amiga, de 22, jogou gasolina e ateou fogo nas duas. A vítima de 22 anos teve cerca de 80% do corpo queimado - foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com o cabelo, o rosto e os pés atingidos, e entubada assim que chegou ao Hospital Regional. O estado de saúde é grave.De acordo com a Polícia Militar, a mais jovem não teve queimaduras sérias por sorte - ela inclusive conseguiu puxar a amiga em chamas para fora do imóvel, aponta a PM. O autor teve queimaduras em 30% do corpo, principalmente nas pernas, e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis sob escolta.O casal estava separado há oito meses, como informa a polícia, e a relação seria turbulenta. A jovem já havia prestado queixa contra o suspeito, ainda nesta quarta-feira (13/9), e os militares compareceram à casa na ocasião, mas sem encontrar a vítima, que havia contado à polícia que o ex estava intencionando tirar sua vida por estar em uma nova relação. Eles têm um filho de dois anos, e por isso ainda tinham contato. O homem tem ficha na polícia por tráfico de drogas, roubo e porte de arma.Comparecendo ao local, o Corpo de Bombeiros constatou que não houve comprometimento estrutural, mesmo com os danos do incêndio, que estragou praticamente tudo, a não ser um fogão.