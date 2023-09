Divinópolis fará manifestação por motorista de aplicativo desaparecida

Celular da motorista de aplicativo não está atendendo (foto: Redes sociais)

Uma grande manifestação acontecerá nesta sexta-feira, a partir de 18h, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, promovida por amigos e parentes da motorista de aplicativo Sheila Angelis de Almeida, de 36 anos, que está desaparecida desde o último sábado (9/9), depois de fazer uma corrida.

A manifestação será na Rua Pernambuco, com concentração em frente ao Cecon (Centro Educacional Conceição Ferreira Nunes). A história comove toda a cidade, que teme pelo pior.

Desde quem a denúncia do desaparecimento foi feita pela companheira de Sheilla, Samira, a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham com o intuito de localizar a motorista desaparecida.





Já se sabe que tentaram usar o cartão de crédito da motorista em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. O carro dela, um Fiat Argo, também foi visto em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e depois houve outra tentativa de compra com o cartão no Rio de Janeiro.

Um segundo cartão de Sheila foi desbloqueado, também no Rio de Janeiro e sabe-se que no caso desse cartão, para desbloqueá-lo, é preciso fazer o reconhecimento facial, o que leva a polícia a concluir que no momento em que isso foi feito, ela estava com os possíveis raptores.

Uma foto recebida pela família mostra o carro de Sheilla passando por um pedágio e nesse momento, um homem está dirigindo. Percebe-se que o homem é alto, forte, moreno, de cavanhaque, com uma tatuagem grande. No entanto, não se consegue ver o rosto com nitidez.

A última informação sobre a motorista é a de que ela tinha recebido uma ligação e negociado uma corrida particular, fora do aplicativo, para pegar o passageiro na praça do Santuário e levar até o bairro Terra Azul. Desde então, não se tem mais notícia de Sheilla e nenhum contato com seu celular foi completado.

Ajuda



Desde a última terça-feira, a Polícia Militar recebeu uma grande ajuda dos amigos de Sheilla. É que os amigos disponibilizaram um drone, que está sendo usado para fazer buscas aéreas, no entorno de Divinópolis.

Uma operação foi montada pela Polícia Militar, reunindo informações de Divinópolis, São João del-Rei e Juiz de Fora. A Polícia Civil trata o assunto como prioridade, solicitando que qualquer informação seja repassada pelo telefone 181. O anonimato está garantido.