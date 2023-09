Mega-Sena: Moradores de Santa Luzia especulam quem é o novo milionário

432

Lotérica de Santa Luzia amanheceu com fila depois de anúncio do vencedor da Mega-Sena (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O misterioso morador de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que ganhou a Mega-Sena sorteada nesse sábado (9/9), ainda não apareceu para retirar a bolada. Entre muitos burburinhos, os moradores da cidade especulam nomes, torcem para que seja alguém da família e .



Na manhã desta segunda-feira (11/9), a lotérica Rota da Sorte, no bairro Asteca, onde o novo milionário fez a aposta, amanheceu com fila virando a esquina. Na porta, o assunto mais comentado era o felizardo ou felizarda da vez. O sortudo fez uma aposta simples, no valor de R$5, acertou as seis dezenas do concurso e levou sozinho R$84,7 milhões. A chance de acertar todos os números, segundo a Caixa Econômica Federal, é de uma em 50 milhões.





A sorte não está apenas no nome da lotérica. O estabelecimento ganhou fama de pé quente entre os moradores por ter emplacado o segundo vencedor da Mega. Coincidentemente, a mesma agência já havia recebido uma aposta premiada do mesmo jogo, em 2008. Na época, o dono do bilhete de mais de R$ 5 milhões dividiu o prêmio no bolão da loteria. "Aqui não se fala em outra coisa. Todo mundo quer saber quem levou o prêmio", disse Daniela Amaral, gerente da agência.O aposentado José Ribeiro, de 59 anos, pegou o resultado da Mega nesta manhã e ainda não conferiu o bilhete. Apostador assíduo, ele não perde um jogo e brinca com a possibilidade de ser o novo milionário da cidade. "Não sei ainda. De repente, quem sabe, fui eu", brinca. Mas, ele já avisa o que irá fazer e dá dica para o vencedor: "Primeira coisa é ficar calado. Ninguém precisa ficar sabendo, porque senão aparece gente que você nunca viu dizendo que é parente", alerta.

Mesmo discreto, José já tem planos para o dinheiro e lembra também dos menos favorecidos na hora de gastar a fortuna. "Eu vou ajudar minha família e doar uma parte. Esse pessoal das chuvas no Rio Grande do Sul, por exemplo, sofreu bastante. Numa hora dessas a gente tem mais é que ajudar mesmo", disse à reportagem do Estado de Minas.





O aposentado José Ribeiro, de 59 anos, ainda não conferiu seu bilhete e está na torcida para ser o grande vencedor da aposta milionária da Mega-Sena (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A vendedora Lucimar Regina assistia a movimentação na lotérica da porta da loja onde trabalha, localizada na Rua Alvorada, logo em frente à agência. Ela não tem o hábito de jogar, mas, depois de ver o resultado do jogo de sábado (9/9), diz que pretende começar a apostar mais vezes. "Dá uma esperança né. Ver assim tão pertinho", disse. Ao saber que um conterrâneo levou a bolada, ela especulou se alguém na família teria sido o sortudo. "Tenho uma sobrinha que mora aqui no bairro. A gente ficou se perguntando se poderia ser ela a ganhoradora", brinca.