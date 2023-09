Homem dorme ao volante e bate em poste na Lagoinha

432

Depois de bater no poste, veículo pegou fogo (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros tiveram uma madrugada bastante agitada nesta sexta-feira (8/9), principalmente com relação a acidentes de trânsito. O mais grave ocorreu na Avenida Antônio Carlos, na Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, em que um Ford Focus bateu em um poste.

Segundo informações da PM, o motorista, de 31 anos, teria dormido ao volante, perdendo o controle do veículo. Em consequência da batida, o carro pegou fogo, e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros.

A Cemig foi acionada para verificar a situação do poste e da fiação. No incêndio, documentos e objetos que estavam dentro do veículo se queimaram. O motorista não se feriu.