Grave acidente envolvendo caminhões e carros mata três pessoas na BR-040

Sentido Rio de Janeiro da rodovia está interditado (foto: Reprodução/Redes sociais) Um grave acidente envolvendo ao menos dois caminhões e quatro carros matou três pessoas e interditou a BR-040 na altura do KM 481, próximo de Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens e faleceram no lcoal. O trânsito no local já ultrapassa os 3km.

Três pessoas morreram no acidente (foto: Reprodução/Redes sociais)









Os bombeiros trabalham no local. Há vazamento de óleo na pista.





Matéria em atualização.